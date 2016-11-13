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«التنمية الثقافية» ينعي الفنان الكبير محمود عبد العزيز

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«التنمية الثقافية» ينعي الفنان الكبير محمود عبد العزيز «التنمية الثقافية» ينعي الفنان الكبير محمود عبد العزيز

الفنان محمود عبد العزيز (أرشيفية)

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وفاة الفنان محمود عبد العزيز، والذي وفاته المنية مساء أمس السبت.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، إن محمود عبد العزيز كان دائما مثالا للفنان الملتزم، ينتقي أعماله الفنية بجدية وحرص، فقدم لنا فنا جميلا راقيا محترما، سنظل نذكره دائما، كواحد من رواد فن السينما والتمثيل في .

واستطردت الكيلاني، أن محمود عبد العزيز شحن مشاعرنا الوطنية في رأفت الهجان، وانتزع ضحكاتنا في الساحر، وغيرها من الأعمال الجادة في السينما والتليفزيون، وحفر في ذاكرة كل المصريين إسمه بأحرف براقة من نور.

وقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، تعازيها إلي أسرة الفنان الراحل، ولكل محبيه، ومحبي فنه من الشعب المصري والعربي، سائلة المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

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