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وسائل الإعلام في بيونج يانج تنشر أخبارًا عن الاحتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية

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وسائل الإعلام في بيونج يانج تنشر أخبارًا عن الاحتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية وسائل الإعلام في بيونج يانج تنشر أخبارًا عن الاحتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية- أرشيفية

نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم أخبارا مفصلة عن المظاهرات على ضوء الشموع التي أقيمت في ميدان كوانغ هوامون وسط سيئول يوم أمس للمطالبة بإسقاط نظام الرئيسة بارك.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قالت إذاعة جوسون المركزية في كوريا الشمالية ” عقدت الدورة الثالثة من النضال الشعبي العام لاقتلاع بارك كون-هيه الشريرة من القصر الرئاسي والسلطة في نهاية المطاف في كوريا الجنوبية، وشارك فيها حوالي 1.1 مليون قادمين من أرجاء البلاد.

وقدمت الإذاعة تصريحات من “جمعية الأسر 15 من أبريل ” المطالبة بتنحي الرئيسة بارك كون-هيه عن السلطة وتصريحات أدلت بها إبنة المزارع بيك نام-كي الذي توفى جراء إصابة أثناء التظاهرات .

كما ذكرت الإذاعة أن المشاركين في المظاهرات ادعوا بأن فضيحة بارك كون هيه هي خلاصة فساد وعجز حكومتها ، وان استياء الشعب عبر عن إرادته في عدم قبول المجتمع غير السوي .

كما ذكرت الإذاعة إن بعض المتظاهرين حملوا كفنا مكتوب عليه ” تشونج وا ديه (القصر الرئاسي )” وشارك بعض النواب عن الحزب الحاكم في المظاهرات التي لم تقتصر على سيئول فقط بل أقيمت مظاهرات مشابهة في بوسان وكوانغجو ومناطق أخرى في الجنوب.

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