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الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26

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الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26 الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد في آخره.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى الوسطى وأن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فمن المتوقع أن تكون “معتدلة” .. وأن يتراوح ارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين .. وأن تكون الرياح السطحية شمالية شرقية وشمالية غربية على التوالي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

الإسكندرية 16 24

مطروح 15 25

بورسعيد 21 25

دمياط 20 25

بلطيم 19 25

الإسماعيلية 16 26

السويس 17 27

العريش 16 27

نخل 10 26

طابا 18 27

الطور 18 27

مرسى علم 21 29

الغردقة 20 30

شرم الشيخ 23 31

رفح 15 26

كاترين 10 25

سيوة 12 26

المنيا 16 28

الفيوم 17 28

رأس سدر 19 27

أبوسمبل 21 33

وسط الدلتا 18 26

أسيوط 14 31

سوهاج 15 32

الأقصر 18 34

أسوان 19 35

شلاتين 25 32

حلايب 27 30

الوادى الجديد 17 33

قنا 18 34

نويبع 22 32

السلوم 16 24.

 

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