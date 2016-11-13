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نظر تجديد حبس زوجة مسئول مطبعة التعليم وآخرين بـ"تسريب الامتحانات" اليوم

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نظر تجديد حبس زوجة مسئول مطبعة التعليم وآخرين بـ"تسريب الامتحانات" اليوم نظر تجديد حبس زوجة مسئول مطبعة التعليم وآخرين بـ"تسريب الامتحانات" اليوم

>كتب أحمد إسماعيل

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس زوجة مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام، فى وقت سابق، جلسة اليوم لنظر تجديد حبسهم .

تضم القضية كلا من "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

من جانب آخر، كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.


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