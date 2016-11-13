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«ترنبول»: اتفاق بين الولايات المتحدة وأستراليا لإعادة توطين اللاجئين

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«ترنبول»: اتفاق بين الولايات المتحدة وأستراليا لإعادة توطين اللاجئين «ترنبول»: اتفاق بين الولايات المتحدة وأستراليا لإعادة توطين اللاجئين

رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول -أرشيفية

قال رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول إن استراليا توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إعادة توطين اللاجئين المحتجزين في بابوا غينيا الجديدة وناورو بعد محاولتهم الوصول إلى استراليا بحرا.

وبموجب قوانين أمن الحدود الاسترالية الصارمة يتم إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى البلاد بحرا إلى معسكرات احتجاز للنظر في حالاتهم في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة بالمحيط الهادي.

ويوجد حاليا نحو 1200 شخص في هذه المعسكرات منهم كثيرون محتجزون منذ أكثر من ثلاث سنوات. وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان عمليات الاحتجاز تلك.

وبحسب رويترز قال ترنبول في مؤتمر صحفي في كانبيرا “بوسعي أن أؤكد الآن أن توصلت لترتيب آخر لإعادة التوطين في بلد ثالث بالنسبة للاجئين الموجودين حاليا في المراكز الإقليمية لمعالجة الطلبات. الترتيب مع الولايات المتحدة.”

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قد هدد بمنع دخول المسلمين الولايات المتحدة وأيد تطبيق سياسات مناهضة للهجرة ليزيد الغموض بشأن اتفاقية إعادة التوطين. وكثيرون من المعتقلين جاءوا من أفغانستان والعراق.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء نقص المعلومات المتعلقة بموعد وعدد اللاجئين الذين سيتم النظر في طلباتهم. ولم يتم تحديد موعد للعملية.

وهذا الاتفاق غير متاح إلا للموجودين حاليا في مراكز معالجة الطلبات ولن يتم تكراره.

ولم يحدد ترنبول عدد اللاجئين الذين سيعاد توطينهم في الولايات المتحدة ولكنه قال إن النساء والأطفال والعائلات سيكون لهم أولوية. وقال إن من رُفض طلبه للجوء عليه أن يعود إلى وطنه.

 

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