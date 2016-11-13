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طوكيو: «آبي» سيؤكد على أهمية التحالف مع أمريكا خلال لقائه مع «ترامب»

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طوكيو: «آبي» سيؤكد على أهمية التحالف مع أمريكا خلال لقائه مع «ترامب» طوكيو: «آبي» سيؤكد على أهمية التحالف مع أمريكا خلال لقائه مع «ترامب»

رئيس الوزراء الياباني – شينزو آبي

قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد إن رئيس الوزراء شينزو آبي يهدف إلى تأكيد أهمية التحالف بين اليابان والولايات المتحدة عندما يلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد يوم الخميس.

وبحسب رويترز قال كيشيدا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن “هذا سيكون اجتماعا مهما لبناء الثقة.

“نود أيضا انتهاز هذه الفرصة لتأكيد أهمية التحالف الياباني الأمريكي أيضا.”

وأكد كيشيدا موقف اليابان منذ فترة طويلة بأنه لا توجد لديها خطط لامتلاك أسلحة نووية. وخلال حملته ترك ترامب الباب مفتوحا أمام احتمال أن تمتلك اليابان أسلحة نووية.

وقال كيشيدا “لا أعتقد أن اليابان ستمتلك أسلحة نووية.هذا المبدأ لن يتغير.”

وأدت تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية بشأن التسلح النووي لليابان وطلبه بأن تدفع اليابان مبالغ أكبر لبقاء قوات أمريكية على أراضيها إلى إثارة قلق اليابان بشأن احتمال حدوث شقاق في تحالف أمني مع واشنطن يمثل حجر الأساس لدفاعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأبلغت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا نفس البرنامج في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن اليابان تتحمل بالفعل أعباء مالية كافية لدعم القوات الأمريكية الموجودة في اليابان.

وقالت إن “اليابان تقدم إسهاما كافيا”.

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