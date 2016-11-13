جولة إعادة في انتخابات الرئاسة البلغارية وسط توقعات بفوز «راديف» الموالي لروسيا

يتوجه الناخبون في بلغاريا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة والتي من المتوقع أن يفوز فيها قائد سابق للقوات الجوية مؤيد لروسيا مما يمهد الطريق أمام أشهر من الغموض السياسي.

وبحسب رويترز قال راديف قبل الانتخابات التي تجري يوم الأحد على منصب الرئاسة الشرفي إلى حد كبير والتي يواجه فيها مرشحة الحزب الحاكم ورئيسة البرلمان تسيسكا تساتشيفا “حتى وقت قريب كنت أقود طائرة مقاتلة سوفيتية. تخرجت في أكاديمية أمريكية. ولكني جنرال بلغاري. قضيتي هي بلغاريا.”

وتظهر أحدث استطلاعات للرأي تقدم راديف (53 عاما) الذي يدعمه الحزب الاشتراكي المعارض نحو عشر نقاط مئوية على تساتشيفا (58 عاما) بعد فوزه غير المتوقع في الجولة الأولى من الانتخابات والتي جرت يوم الأحد الماضي.

واستفاد راديف من السخط على حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف بسبب ما اعتبروه تقاعسا عن تحقيق تقدم ملموس في القضاء على الفساد بالإضافة إلى بطء إصلاح القطاع العام.

وتعهد بوريسوف بالاستقالة في حالة فوز راديف يوم الأحد وهي خطوة من المرجح أن تعيد البلاد إلى عدم الاستقرار السياسي وتؤدي إلى انتخابات مبكرة ربما في الربيع وهو الأمر الذي يمكن أن يؤخر بشكل أكبر الإصلاحات ويقلق المستثمرين.