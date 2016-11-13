حمدان بن محمد يكرم شركات المقاولات والعمال الفائزين بجائزة «تقدير» اليوم

ينطلق بعد قليل حفل تكريم شركات المقاولات والعمال المتميزين الفائزين بجائزة "تقدير" التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي الجائزة، إضافة إلى تكريم بعض الشركات العاملة في المنطقتين الحرتين «دافزا وواحة دبي للسيليكون».

وحظيت الجائزة باهتمام واسع من قبل منظمة العمل الدولية، وجهات عالمية أخرى أعربت عن تقديرها لرؤية الجائزة وأهدافها والدعوة إلى اعتمادها كبرنامج عمل لحماية حقوق عشرات ملايين العمال لدى الدول المهتمة.

ويقام الحفل في مركز دبي التجاري العالمي بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل والمديرين.