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القوى العاملة تستقبل اليوم مستحقى المعاشات التقاعدية العراقية

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القوى العاملة تستقبل اليوم مستحقى المعاشات التقاعدية العراقية القوى العاملة تستقبل اليوم مستحقى المعاشات التقاعدية العراقية

>كتب – محمود راغب

ناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، 101 من مستحقى المعاشات التقاعدية من العاملين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، الحضور لوزارة القوى العاملة اعتبارا من اليوم الأحد، لاستكمال مستنداتهم لصرف معاشاتهم، سواء بطاقة الرقم القومى وتكون سارية المفعول أو إعلام الوراثة، وتوضيح موقف البعض منهم إذا كان يعمل، أو مستحق معاش فى ، فضلا عن عدم استحقاق المتزوجات للمعاش التقاعدى، حيث طلبت اللجنة التى حضرت للقاهرة مؤخرا من المسئولين العراقيين عند مراجعتها لمستندات المستحقين استيفاء بيانات بعض المستحقين.

 

وقال "سعفان"، فى بيان صحفى، إن المستشار العمالى محمد حسن بمكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية ببغداد أرسل بيانات الـ101 مستحق التى رأى الجانب العراقى ضرورة استيفاء مستنداتهم، أو التنازل عن معاش البعض منهم فى مصر، أو الاستقالة من العمل، حيث يشترط القانون العراقى لمستحقى المعاشات التقاعدية إلا يعملون، فضلا عن عدم استحقاقهم معاش آخر.

 

 


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