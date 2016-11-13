تشييع جثمان محمود عبد العزيز اليوم من مسجد الشرطة بأكتوبر

كتب عمرو صحصاح

يشيع جثمان النجم الكبير محمود عبد العزيز، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية، ويتلقى نجليه الفنانان محمد وكريم محمود عبد العزيز، وزوجته الإعلامية بوسى شلبى، العزاء فيه بنفس المسجد يوم الأربعاء المقبل.

كان النجم الكبير محمود عبد العزيز قد رحل عن دنيانا مساء أمس بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر.

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