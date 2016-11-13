سعر الذهب اليوم في مصر، حيث تأثر المعدن النفيس بانخفاض سعر الدولار في البنوك، مع تراجع السوق السوداء وتوقفها عن العمل، وانخفض عيار 21 إلى 560 جنيه للجرام الواحد، بينما وصل عيار 18 إلى 480 جنيه للجرام، في حين انخفض الجنيه الذهب إلى 4480 جنيه، يأتي هذا في ظل قرار صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار من شأنها إنعاش المخزون الاستراتيجي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 13/11/2016

1 عيار 18 480 جنيه

2 عيار 21 560 جنيه

3 عيار 24 640 جنيه

4 الجنيه الذهب 4480 جنيه

5 أوقية الذهب 1255 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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