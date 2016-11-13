4 معلومات عن مباراة مصر وغانا اليوم

كتب محمد مراد

يستضيف اليوم استاد برج العرب بالإسكندرية فى السادسة مساء، مباراة مصر وغانا فى الجولة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، ونقدم لكم أبرز 4 معلومات عن المباراة:

1- 55 ألف مشجع فى المباراة

يحضر اليوم 55 ألف مشجع لمباراة مصر وغانا فى التصفيات المونديالية إلى جانب أكثر من 5 آلاف من القوات الأمنية التى ستتواجد فى المدرجات.

2- التاريح ينحاز للفراعنة

لعب المنتخب معًا 23 مباراة منها "9 مواجهات رسمية و14 لقاءً ودياً، فاز الفراعنة بـ11 لقاءً، بينما فازت غانا بـ7 مواجهات، وو5 مباريات انتهت بالتعادل.

كما أحرز منتخب مصر 34 هدفا سجلها الفراعنة فى شباك النجوم السوداء، بينما سكنت شباك الفراعنة 29 هدفا.

3-الفراعنة فى المركز الثانى وغانا ثالثًا

قبل مواجهة اليوم، يحتل المنتخب المصرى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 3 نقاط خلف المتصدر مؤقتًا منتخب أوغندا الذى لعب مباراتين برصيد 4 نقاط بالفوز على الكونغو والتعادل مع غانا بينما غانا فى المركز الثالث برصيد نقطة والكونغو فى المركز الرابع والأخير بعد الهزيمة فى مباراتين.

4- on sport

تنقل المباراة حصريًا

تنقل مباراة مصر وغانا فى السادسة مساء باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وتنقل حصريًا على قناة on sport.