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5 أتوبيسات للإعلاميين لحضور مباراة غانا

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5 أتوبيسات للإعلاميين لحضور مباراة غانا 5 أتوبيسات للإعلاميين لحضور مباراة غانا

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

استقر اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن على توفير 5 أتوبيسات للإعلاميين، منها 4 بالقاهرة وآخر بالإسكندرية لحضور مباراة الليلة بين وغانا، بالجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

قبل مواجهة اليوم، يحتل المصرى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر مؤقتا منتخب أوغندا الذى لعب مباراتين برصيد 4 نقاط، بالفوز على الكونغو والتعادل مع غانا، بينما غانا فى المركز الثالث برصيد نقطة، والكونغو فى المركز الرابع والأخير بعد الهزيمة فى مباراتين.


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