أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أسوان يخوض معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة الشرقية

Google+ Print
أسوان يخوض معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة الشرقية أسوان يخوض معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة الشرقية

>كتب - خالد مصطفى

استقر الجهاز الفنى لنادى أسوان بقيادة عماد النحاس على الدخول فى معسكر مغلق بالشرقية لمدة 48 ساعة استعدادًا لمواجهة نادى الشرقية فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد جامعة بنها .

 

واتفق الجهاز الفنى لأسوان مع إدارة النادى على السفر للشرقية قبل موعد المباراة بيومين من أجل إراحة اللاعبين من عناء السفر والتمكن من خوض مران داخل الشرقية قبل تلك المواجهة الصعبة .

 

ومن المقرر أن تغادر بعثة أسوان المحافظة يوم الاثنين المقبل متوجهين للشرقية للدخول فى معسكر مغلق قبل تلك المواجهة الصعبة .

 

وكان الجهاز الفنى لأسوان قد خاض تدريبات الفريق خلال توقف الدورى داخل محافظة أسوان دون خوض أى معسكرات خارجية أو مباريات وديه قبل مواجهة الشرقية .

 

يذكر أن نادى أسوان يحتل المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 5 نقاط .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365