أسوان يخوض معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة الشرقية

كتب - خالد مصطفى

استقر الجهاز الفنى لنادى أسوان بقيادة عماد النحاس على الدخول فى معسكر مغلق بالشرقية لمدة 48 ساعة استعدادًا لمواجهة نادى الشرقية فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد جامعة بنها .

واتفق الجهاز الفنى لأسوان مع إدارة النادى على السفر للشرقية قبل موعد المباراة بيومين من أجل إراحة اللاعبين من عناء السفر والتمكن من خوض مران داخل الشرقية قبل تلك المواجهة الصعبة .

ومن المقرر أن تغادر بعثة أسوان المحافظة يوم الاثنين المقبل متوجهين للشرقية للدخول فى معسكر مغلق قبل تلك المواجهة الصعبة .

وكان الجهاز الفنى لأسوان قد خاض تدريبات الفريق خلال توقف الدورى داخل محافظة أسوان دون خوض أى معسكرات خارجية أو مباريات وديه قبل مواجهة الشرقية .

يذكر أن نادى أسوان يحتل المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 5 نقاط .