بالصور.. مبادرة "تيسير زواج الشباب" تتمم 30 زيجة بدون شبكة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

على غرار قرية "زوير" التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقرى أخرى بصعيد مصر التى أطلقت مبادرة تخفيف العبء على الشباب وتيسير الزواج أطلقت قرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، حملة لتيسير الزواج، وعقدت القرية اجتماعا لمناقشة تسير الزواج على الشباب بالقرية لمعالجة العنوسة لدى الفتيات والحد من جرائم الزنا المتفشية، وانتقل "اليوم السابع" ليلتقى بأحد مؤسس المبادرة.

فى البداية يقول مختار شعبان، صاحب المبادرة بالقرية، أن سبب اطلاق الحملة هى تسير الزواج لدى الشباب غير القادر فى ظل الظروف الراهنة، التى تشهدها حيث أكد أن أقل زيجة فى القرية تتكلف 150 ألف جنيه، وهى أقل قائمة تكتب فى القرية، وهذا يعتبر هو الفقير بالقرية أما هناك بعض قوائم العرائس تكتب لدى المأذون فى ما يقرب 250 ألف جنيه، ويتم عقد جلسة بالقرية يحضرها حكماء القرية وعلى رأسهم على المسيدى، رئيس المجلس الشعبى المحلى للقرية والمرشح السابق لمجلس النواب وتلخصت المطالب على 9 مطالب وإلغاء بعض البنود والتكاليف، والاقتصار فى الفاتحة، التى كانت تكلف 15 ألف جنيه هدايا فقط والاقتصار على الأهل والأقارب فقط، وإلغاء الاحتفال الفرح فى شراء المسكرات كالحشيش والخمور وغيرها من الأشياء التى لا قيمة لها، عدم المغالاة فى شراء الأجهزة الكهربائية، وغيرها تقتصر على شراء شئ واحد من كل نوع، عدم الإسراف فى السيارات التى تنقل جهاز العروسة، وإلغاء فكرة الديجية فى أثناء نقل جهاز العروسة حتى لا تحدث مشاجرات ولا مشاحنات بين الشباب، الاقتصار فى تجهيز عشاء العروسة على ألف جنيه فقط بدل مما كان يتكلف آلاف الجنيهات، الاقتصار على 50 جرام ذهب على العريس يقوم بشراء هدية بسيطة منهم وتسجيل الباقى فى القائمة حفاظا على حق العروسة.

وتابع أنه تم التنبيه على خطباء المساجد بالقرية فى تنفيذ المبادرة، ولقيت المبادرة ترحابا كبير من الأهالى وطالب شاهين جميع أهالى قرى المحافظة بتطبيق تلك المبادرة للحد من العنوسة والحد من جرائم الزنا التى تحدث.

ويشير ناصر السامونى من أهالى القرية أن الفكرة ترجع إلى حكماء القرية فى تخفيف العبء عن الشباب فى الزواج ولعدم حدوث عنوسة للفتيات لعدم قدرة الشباب على الزواج بسبب المغالاة فى تكاليف الزواج، وتابع أن المبادرة لقيت ترحاب كبير من الأهالى وتم طبع منشور وتم توزيعه على جميع أهالى القرية وتم تنفيذها وبالفعل على 30 حالة زواج ومن الأسماء التى قامت بتنفيذ المبادرة، وإلغاء الأشياء التى لا قيمة لها وهم جابر عبد السلام الفقى، محمد عبد الله الأبيض، شرف إسماعيل شرف.