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بالصور : صورة "سيلفي" تتسبب ب"سقوط" فتاتين مصريتين من "الدور الرابع" ...

  • مصر
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واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد شمال ، حيث سقطت فتاتان في عمر الزهور من الطابق الرابع بسبب صورة "سيلفي" ، ما أدى لتعرضهما لإصابات خطيرة استدعت نقلهما إلى المستشفى حيث يصارعان الموت . 

تفاصيل الواقعة رواها أحمد سامي، شاهد عيان، من سكان المنطقة ، قائلاً إن المارة بشارع محمد علي وأمام مدرسة التيمورية ببورسعيد فوجئوا بصوت ارتطام قوي على الأرض أعقبه صوت ارتطام آخر وصراخ، وعندما هرعوا لموقع الارتطام شاهدوا فتاتين ملقاتين على الأرض والدماء تنزف منهما بغزارة، وعلى الفور تم نقلهما لمستشفى بورسعيد العام، حيث أكد الأطباء خطورة حالتهما، ولذلك تم نقل إحداهما لمستشفى النزهة الدولي في القاهرة، والأخرى لمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة.
وتبين من التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن أن الفتاتين كانتا تحاولان التقاط صورة "سيلفي" من شرفة شقة إحداهما الكائنة بالطابق الرابع ببرج التوحيد بشارع محمد علي، فاختل توازنهما وسقطتا على الأرض .
وكشفت التحقيقات أن الفتاة الأولى تدعى روان السيد حسن، والثانية تدعى سارة لطيف، وتبلغان من العمر 15 عاماً .
وقالت إحدى صديقات الفتاتين وتدعى أميرة الشامي على صفحتها على "فيسبوك" إن صديقتيها مصابتان بكسور في العمود الفقري وشبه ارتجاج في المخ ونزيف وكسور في الحوض ، طالبة الدعاء لهما .
من جانبه ذكر مصدر طبي بمستشفى بورسعيد أن حالة الفتاتين خطيرة، وأنهما وصلتا المستشفى مصابتين بكسور في الوجه والفك والأسنان والعمود الفقري والحوض ونزيف في المخ، مؤكداً أن حالتهما صعبة وحرجة، متمنياً لهما الشفاء العاجل .

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رئيس قسم الأخبار

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