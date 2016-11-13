الليلة سكان الأرض على موعد مع "القمر السوبر" ظاهرة لن تحدث قبل عام 2034 ...

سمر العشري

ينتظر سكان كوكب الأرض موعداً استثنائياً لرؤية ظاهرة "القمر السوبر" أو القمر العملاق ، التي ستحدث ابتداء من ليل اليوم "الأحد" حتى فجر غد "الإثنين" ، في ظاهرة لن تتكرر بهذا الشكل حتى عام 2034 .

وأوضحت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" ، أن القمر سيكون هذا الشهر في أقرب نقطة له من الأرض في هذا المدار ، وبسبب ذلك سيبدو حسب ما يظهر للعيان بالعين المجردة ، أكبر حجما بنسبة 14% من الحجم الطبيعى ، وأكثر إشراقا بنسبة 30% من حالته ، وهو في أبعد نقطة في مساره حول الأرض .

وأوضحت "ناسا" أن قمر هذا الشهر "عملاق" لسببين : الأول أنه القمر العملاق الوحيد هذا العام الذي سيكون بدرًا ، والثانى أنه أقرب قمر بدر إلى الأرض منذ سنة 1948 .

وقال علماء "ناسا" : إننا لن نشاهد قمراً بهذه الضخامة مرة أخرى إلا بحلول 25 نوفمبر 2034 ، وأوضحوا أن ظاهرة القمر العملاق حدثت من قبل بتاريخ 10 أغسطس 2014 ، وتكررت يوم 28 سبتمبر 2015.

وسيتميز هذه المرة بأن اكتماله سيبلغ أكبر حدِّ يسجل له حتى الآن في القرن الـ21 .

وبحسب علماء الفلك ، فإن مسافة القمر من الأرض تتراوح كل شهر تقريبا بين 357 ألف كيلومتر و406 آلاف كيلومتر ، استنادا إلى المدار البيضاوى الذي يسلكه القمر في دورانه حول الأرض ، وقرب القمر في هذا اليوم ، يعنى أن قوة جاذبيته المعتادة على المد والجزر ستكون أكبر ، لذا يمكن أن تُحدث ارتفاعا كبيرا في المد والجزر خلال فترة الحضيض .

وبما أن قشرة الأرض تتأثر بجاذبية القمر وتتمدد وتتقلص بسببها ، فيمكن توقع حدوث زيادة قليلة في التحولات التكتونية التي قد تؤدى إلى زلازل أو ثورات بركانية ، رغم عدم وجود أدلة علمية على علاقة القمر بذلك .

شبكةعيونالإخبارية

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