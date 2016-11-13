أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العاهل المغربى يعود إلى الرباط قادما من السنغال

Google+ Print
العاهل المغربى يعود إلى الرباط قادما من السنغال العاهل المغربى يعود إلى الرباط قادما من السنغال

>الرباط أ ش أ

عاد العاهل المغربى الملك محمد السادس، مساء السبت، إلى بلاده قادما من داكار عاصمة السنغال فى ختام المرحلة الأولى لجولة قام بها فى عدد من الدول الإفريقية.

 

وذكر موقع إنفو الإخبارى المغربى أن الملك محمد السادس استعرض تشكيلة من الحرس الملكى التى أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليه رئيس عبد الإله ابن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد وعدد من كبار المسئوليين المغربيين.

 

وكانت مصادر اعلامية مغربية قد أكدت أن الملك محمد السادس سيترأس قمة رؤساء الدول والقمة الإفريقية بقمة المناخ بمراكش و التى ستقام يومى 15 و 16 نوفمبر الجاري، سيلقى خلالها كلمة بالمناسبة أمام أكثر من 30 رئيس دولة و الذين أكدوا حضورهم فى “كوب 22″، على رأسهم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند و الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الإسبانى ماريانو و أسماء وازنة أخرى.

 

يذكر أن مؤتمر “كوب 22″ و الذى يقام حاليا بمراكش، انطلقت فعالياته يوم الاثنين الماضي، من أجل تخفيض الانبعاثات المضرة بالمناخ، و رصد التمويلات الضرورية لتطوير الطاقات البديلة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل