العاهل المغربى يعود إلى الرباط قادما من السنغال

الرباط أ ش أ

عاد العاهل المغربى الملك محمد السادس، مساء السبت، إلى بلاده قادما من داكار عاصمة السنغال فى ختام المرحلة الأولى لجولة قام بها فى عدد من الدول الإفريقية.

وذكر موقع إنفو الإخبارى المغربى أن الملك محمد السادس استعرض تشكيلة من الحرس الملكى التى أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد وعدد من كبار المسئوليين المغربيين.

وكانت مصادر اعلامية مغربية قد أكدت أن الملك محمد السادس سيترأس قمة رؤساء الدول والقمة الإفريقية بقمة المناخ بمراكش و التى ستقام يومى 15 و 16 نوفمبر الجاري، سيلقى خلالها كلمة بالمناسبة أمام أكثر من 30 رئيس دولة و الذين أكدوا حضورهم فى “كوب 22″، على رأسهم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند و الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الإسبانى ماريانو و أسماء وازنة أخرى.

يذكر أن مؤتمر “كوب 22″ و الذى يقام حاليا بمراكش، انطلقت فعالياته يوم الاثنين الماضي، من أجل تخفيض الانبعاثات المضرة بالمناخ، و رصد التمويلات الضرورية لتطوير الطاقات البديلة.