"الجيزة" تتعاون مع منظمة ألمانية لزراعة أسطح العقارات للحد من الانبعاثات الحرارية

كتبت إيناس البنا

قالت الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، إنه فى إطار سعى الدولة حاليا لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتقليل حدة الانبعاثات الحرارية، حصلت المحافظة على منحة من إحدى المنظمات الألمانية العاملة بمجال التطوير.

وأضافت نائب المحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن منظمة GIZ الألمانية، التى تعمل على تطوير مناطق بولاق القديمة وجنوب الجيزة والوراق، وضعت مخطط لزراعة أسطح العقارات بمنطقة الجيزة القديمة بحى الجنوب، من خلال تعليم السكان أساسات الزراعة البسيطة لعدد من النباتات، لتغير الأسطح بالكامل بالإضافة إلى الزراعة الرأسية لجوانب العقارات، وذلك لتقليل حدة الانبعاثات الحرارية.

وأشارت نائب المحافظ لشئون البيئة، إلى أن المنظمة قامت أيضا بتغير نظام العمل بالطاقة الشمسية لمعهد تيودور بلهارس بالوراق، موضحة أن المحافظة شاركت الأسبوع الماضى بمؤتمر تغير المناخ المقام بدولة المغرب والتى شاركت فيه العديد من المنظمات الأجنبية العاملة بمجال تقليل الانبعاثات الحرارية، حيث تسعى المحافظة للحصول منح بمجالات الطاقة الشمسية وزراعة الأسطح واللمبات الليد وتغير العمل بالمصانع من للعمل بالغاز بدلا من المازوت.