مصادر بقناة السويس: استمرار تحصيل الرسوم مقدما مع بعض الخطوط الملاحية

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس أن الفريق مميش يواصل اتصالاته بعدد من الخطوط الملاحية العالمية لتفعيل مبادرة تحصيل رسوم عبور السفن لثلاثة سنوات مقدما لكل خط أو شركة ملاحية لتوفير عملة صعبة لخزينة الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد.

وأكدت المصادر على أن الموافقة على المرحلة الأولى من قرض بنك النقد الدولى لا تؤثر على المفاوضات بين الهيئة.

والخطوط الملاحية حيث إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا مع عدد من الشركات الملاحية ومنحهم تخفيضات مميزة مقابل موافقتهم على الدفع مقدما للهيئة.

وأضافت المصادر أن الاتفاقيات مستمرة ويتم حاليا مناقشة نسبة التخفيضات الممنوحة للخطوط الملاحية التى سوف توافق على المبادرة حيث طلبت بعض الخطوط نسبة تخفيضات من 8 إلى 9% وسوف يصدر بيانا رسميا من الهيئة فى حال التوصل إلى اتفاق نهائى مع الخطوط الملاحية.

وفى نفس السياق أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، موافقة الهيئة على منح السفن السياحية تخفيضات 50% مقابل استمرار عبورها فى الموانى المصرية مدة تصل إلى 72 ساعة، وذلك فى إطار حزمة السياسات التسويقية المرنة لجذب حركة التجارة العالمية للقناة.