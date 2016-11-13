سبورتنج يواجه الحكمة اللبنانى بالبطولة العربية للسلة

ياسمين يحيى

يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى سبورتنج مع نظيره الحكمة اللبنانى، فى تمام الساعة الثالثة بتوقيت تونس، والرابعة بتوقيت القاهرة بمباريات المجموعة الأولى، فى ثانى جولات البطولة العربية للأندية، والتى تقام بمدينة سوسة التونسية، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجارى .

تضم المجموعة الأولى لفرق كرة السلة كلاً من الفتح السعودى، الحكمة اللبنانى، سلا المغربى، والمجمع الرياضى الجزائرى، أما المجموعة الثانية فتضم الساحلى التونسى، الغرافة القطرى، الميناء الرياضى، السيب العمانى، والدالية القرمبالية التونسى.

كتيبة كرة سلة سبورتنج فى البطولة العربية

يضم فريق كرة سلة سبورتنج 12 لاعبًا وهم أحمد منير، ومحمد صلاح، ومحمد خورشيد، وأحمد هشام، وأحمد مهيب، وعز فريد، وهيثم كمال، وأحمد مصطفى عمارة، ويوسف أبو شوشة، ومحمد الليثى، وعمر عابدين، بالإضافة إلى إبراهيم حجازى، تحت القيادة الفنية لأحمد مرعى المدير الفنى.

مباريات سبورتنج فى البطولة العربية لكرة السلة

ومن المقرر أن بجانب مباراة سبورتنج، لقاء الميناء العراقى مع السيب العمانى، والنجم الساحلى مع الغرافة القطرى، على أن يلتقى سبورتنج مع الفتح السعودى غدًا الاثنين، بينما يلتقى مع جمعية سلا المغربى الأربعاء المقبل، حيث التقى سبورتنج فى أول لقاء أول أمس وخسر أمام المجمع البترولى .