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شرطة التموين تضبط 11 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالمرج

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شرطة التموين تضبط 11 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالمرج شرطة التموين تضبط 11 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالمرج

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "ع.م " 40 سنة صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمنطقة المرج، وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدرها بالإضافة لإدارته المخزن بدون ترخيص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط " 4 أطنان مكرونة، 1.500طن أرز، 2 طن ملح طعام، 2 طن شاى، 1.200 طن عصائر، 480 عبوة طحينة، 1200عبوة تونة، 600 كيلو سمن نباتى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقــــم 26505 جنح جزئية قسم المرج لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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