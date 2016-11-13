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الملحن المغربي العربي الكواكبي في ذمة الله

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السبت 12-11-2016 22:14

توفي الملحن و الموسيقي المغربي الشهير الحاج العربي الكواكبي بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 87 سنة .

ويعد الراحل من أعمدة الموسيقى المغربية له تاريخ زاخر بالعطاء وغنى له كبار الفنانين المغاربة .له العديد من الأعمال الخالدة في الأغنية المغربية، ضمنها أغنية ‘’خفة الرجل ’’الشهيرة ب "اش داني" والعشرات من الأغاني التي أبدع فيها ، من بينها أغاني: " ألف هنية وهنية "الأغنية المعروفة التي تتغنى بها كل الأعراس المغربية ،«الحبيب الغالي»، «يا قاسي القلب»، «الله أكبر»،

يعود للكوكبي الفضل في إثراء الخزانة الموسيقية المغربية بإنتاجه لأغاني مازالت خالدة إلى الآن، ومن أشهرها أغنية «خفة الرجل» التي سجلت في الستينات ولازالت تحقق الانتشار الواسع لحد الآن.

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