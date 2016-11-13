500 كيلو من الضحك في هذه الصورة !!

اختارت الفنانة الكوميدية شيماء سيف اطلالة ضاحكة جداً لتعود لجمهورها على موقع إنستقرام بعد غياب قصير بسبب النقاهة من جراحة طارئة بعينها، فشاركتهم صورة لها مع الفنان الكوميدي شيكو، ووضعت تعليقاً لافتاً جداً للسخرية من بدانتهما فكتبت: 500 كيلو من الضحك، ويبدو أن التعليق أعجب شيكو الذي أعاد مشاركة الصورة ولكن عبر تطبيق الفيس بوك.

الصورة التقطت من كواليس حفل زفاف إيمي سمير غانم وحسن الرداد، حيث خضعت شيماء في اليوم التالي مباشرة لجراحة طارئة بالعين لم تكشف عن أسبابها، ومع انتشار الخبر أرسلت رسالة بصوتها فقط لطمأنة جمهورها مؤكدة أن الجراحة بسيطة، ثم قررت العودة لتفاعلها بالصورة الضاحكة مع شيكو، ويبدو أن عملاً فنياً مشتركاً سيجمعهما.

500 كيلو من الضحك ..صورة جديدة تؤكد فيها الفنانة شيماء سيف تخطيها لأزمة البدانة وانضمامها لطابور طويل من نجوم الكوميديا الذين يتولون بأنفسهم السخرية من أنفسهم يتقدمه العظيم الراحل اسماعيل ياسين الذي اشتهر بالسخرية من فمه الواسع!!