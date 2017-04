مايا دياب ترقص في عيد ميلادها وما حقيقة هدية اللامبرغيني؟

بين الأصدقاء والمقربين احتفلت الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها في المندلون، وقامت بنشر صور لها من المناسبة، بالإضافة إلى فيديو تبدو فيه وهي تنافس إحدى الراقصات الشرقيات على الرقص.

ولقد رافق عيد ميلاد مايا الكثير من التعليقات والتسريبات، من بينها تلقيها هدية عبارة عن سيارة من نوع لامبرغيني، ولكن مقربون منها نفوا هذا الكلام وأكدوا أن ابنتها "كاي" هي أغلى هدية في حياتها.

ومن بين الذين تواجدوا في عيد ميلاد مايا مصمم الازياء نيقولا جبران وصديقتها المقربة الفنانة فريال يوسف.

وبمناسبة عيد ميلادها أهدت مايا المعجبين أغنية "كدة برضه" من كلمات مؤمن راجح والحان محمد راجح وتوزيع هادي شرارة، ونشرت مقطع فيديو وهي تغنيها في الاستديو، وهي احدى اغنيات البومها الاخير My Maya.

وكانت اول هيدية وصلت مايا باقة ورد كبيرة من المديرة العامة لماركة MAKE UP FOR EVER التي تعتبر مايا وجهها الدعائي.

من ناحية أخرى، اتهم المحامي المصري نبيه الوحش مايا دياب بالحضّ على الفجور، مطالباً بمنعها من دخول مصر، على خلفية ما قالته في برنامج “فحص شامل”، حيث أشارت الى أن 70% من العاملين في المجال الفني هم مثليون، لكن مدير اعمالها نفى علمه بالموضوع.

اغنية كدة برضه تغيب



مايا ترقص في عيدها