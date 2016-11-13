قفزة أسبوعية «قياسية» لسوق الأسهم

شهد سوق الأسهم المحلية أداء إيجابيا خلال الأسبوع الماضي، ليواصل مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مرتفعا بأعلى وتيرة أسبوعية، في أكثر من خمس سنوات، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات، وسط تحسن ملحوظ للسيولة.

ووفقا لمعلومات "مباشر" فقد ارتفع المؤشر 7.72% خلال الأسبوع، وهي أعلى مكاسب أسبوعية منذ شهر مارس من العام 2011، ليضيف 467.6 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 6,528 نقطة، مقابل 6,060.46 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي بنهاية الأسبوع الثاني من نوفمبر، إلى 1.523 ترليون ريال مقابل 1.429 ترليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية بلغت 94.71 مليار ريال.

وسجل قطاع المصارف ارتفاعا نسبته 7.4% خلال الأسبوع، مدعوما بمكاسب "الراجحي" التي بلغت 9.19% صعد بها إلى مستوى 62.99 ريالا، في حين تراجع سهم الأهلي 1.72% إلى 42.22 ريالا.

وبلغت مكاسب قطاع البتروكيماويات 6.65% في ظل ارتفاع "سابك" 3.19% عند مستوى 86.73 ريال، إلى جانب مكاسب سهم "سافكو" التي بلغت 7.21% وصل بها إلى مستوى 68.96 ريالا.

وكانت أقل المكاسب خلال الأسبوع لقطاع الطاقة، الذي ارتفع 1.9%، بعد ارتفاع كهرباء السعودية والغاز بنسبة 1.2% و7.14% على التوالي، عند مستوى 18.62 ريالا و27.47 ريالا على الترتيب.

وارتفعت قيم التداول خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر إلى 25.7 مليار ريال، مقابل 16.16 مليار ريال بالأسبوع السابق، بنمو في القيم بلغت نسبته 59%، ليرتفع متوسط قيم التداول إلى 5.14 مليار ريال للجلسة الواحدة.

وارتفعت كميات التداول خلال الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر، إلى 1.73 مليار سهم مقابل 1.06 مليار سهم خلال الأسبوع السابق، لترتفع كميات التداول بنسبة 63.5%، بمتوسط كميات بلغ 347.43 مليون سهم لكل جلسة.