خادم الحرمين يستقبل المعزين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بعرقة في الرياض مساء أمس، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموعاً من المواطنين الذين قدّموا لخادم الحرمين الشريفين التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وكان خادم الحرمين -حفظه الله- أدى عقب صلاة العصر أمس بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وتقدم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جموع المشاركين في دفن جثمان الفقيد -رحمه الله-.

وأدى الصلاة على الفقيد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.