أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خادم الحرمين يستقبل المعزين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز

Google+ Print

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بعرقة في الرياض مساء أمس، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموعاً من المواطنين الذين قدّموا لخادم الحرمين الشريفين التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وكان خادم الحرمين -حفظه الله- أدى عقب صلاة العصر أمس بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وتقدم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جموع المشاركين في دفن جثمان الفقيد -رحمه الله-.

وأدى الصلاة على الفقيد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

image 0

image 0

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية