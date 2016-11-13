صيد المحلة يستعد للأولمبى بـ"هوجة" إقالات

كتب عمرو عبد العاطى

قرر طه شحاتة، المدير الفنى لفريق صيد المحلة، إقالة محمد صلاح المدرب العام وتعيين سعيد طنطاوى الذى تمت إقالته قبل بداية الدورى، كما أقال عاطف لطفى مدرب حراس المرمى وتعيين ياقوت فاروق مدرب بورتو السابق وذلك بعد سلسلة النتائج والأزمات التى يمر بها الفريق قبل مواجهة الأولمبى ضمن الجولة السادسة من دورى القسم الثانى، والتى ستقام على ملعب بلدية المحلة.

ويواجه الفريق أزمة كبيرة بسبب عدم وجود ملعب دائم لإقامة مباريات الفريق بسبب رفض الأمن اللعب على استاد طنطا وعدم موافقة أمن القليوبية على تأمين الفريق فى ملعب بنها.