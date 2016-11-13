ترقية 98 موظفاً بإمارة مكة المكرمة

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قراراً بترقية 98 موظفاً بإمارة المنطقة مكة المكرمة تفاوتت مراتبهم من الخامسة إلى العاشرة.

وجاء في القرار، أن الترقيات جاءت بعد أن تمت مفاضلة المشمولين بقرار الترقية، في محضر وفق لوائح وزارة الخدمة المدنية، واستناداً إلى المادة الخاصة بذلك من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي الصادر في هذا الشأن.

من جهتهم اعتبر الموظفون المشمولون بالقرار، الترقيات حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعاً لهم لتحقيق التميز في أداء المهام المنوطة بهم.