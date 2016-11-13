تمرة آخر الموسم

مضى شهران على بدء موسم (صرام) التمر في عموم مناطق المملكة؛ إلا أن بعض أنواع النخيل لا تزال تحمل رطبها.

شيخ تمور الاحساء عبدالحميد الحليبي أشار في حديث ٍ لـ"الرياض" إلى وجود أصناف مثل الهلالي والخصاب والشهل والصبو؛ وهو من النوادر؛ مبيناً أن هذه التمور طبيعتها متأخرة، وأنها لا تزرع إلا على نطاق ضيق بسبب ضعف الاقبال عليها.

وأضاف أن تلك النوعيات؛ إضافة لرطب الطيار والبرحي والغرّ؛ لا تؤكل إلا بلحاً، حيث أن طعمها ألذ وأنفع وأطيب، أما عندما تتحول إلى تمر فطعمها يصبح مرّ المذاق وغير مستساغ، على العكس من بعض أنواع التمور لا تؤكل إلا تمراً كالرزيز، والشبيبي.

الحليبي دعا لإيجاد آلية لتصدير الرطب من هذه النوعيات إلى خارج المملكة، كما دعا بطريقة ميكانيكية سليمة تسمح بتصديره للخارج، محذراً من أن وجود التمر في النخلة حتى هذه الفترة يجلب السوسة الحمراء.