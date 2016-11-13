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‏‫سيدة تضع ثلاثة توائم في عفيف

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وضعت سيدة سعودية بمستشفى عفيف العام ثلاثة توائم بعد أن أُخضِعت لعملية قيصيرية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وبيَن المدير الطبي د. أحمد حسن، أن السيدة أدخِلت لقسم الطوارئ بالمستشفى وبحسب الملف الطبي لها، حيث إنها تحمل بثلاث توائم مما اضطر الفريق الطبي بقيادة أخصائي النساء والولادة د. شمس الدين حسن، إلى إخضاعها لعملية قيصيرية تكللت بالنجاح، فيما كانت حالتها الصحية هي وجميع أطفالها جيدة وتم إدخالهم قسم عناية الأطفال بالمستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية، مضيفاً بأن مثل تلك الحالات النادرة في المستشفى تحتاج فريقاً طبياً عالي التخصص ولخبرة الفريق الطبي بمستشفى عفيف دور بعد الله في نجاح العملية.

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