مبدعون ومُبدعات: مهرجان الشارع الثقافي مبادرة رائدة يجب استمرارها على مدار العام

أعرب المبدعون والمبدعات المشاركون في مهرجان الشارع الثقافي والذي تنظمه أمانة منطقة الرياض حالياً بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز عن تقديرهم لجهود أمانة العاصمة في تنفيذ مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية المبتكرة والتي تجمع بين الترفيه الهادف ودعم المواهب الشابة ونشر الثقافة والمعرفة، وأثنى عدد من المشاركين والمشاركات في مهرجان الشارع الثقافي على حرص أمانة الرياض على اتاحة الفرصة لعدد كبير من المواهب الشابة في الفنون التشكيلية والتمثيل وفنون الشوارع على التعبير عن مواهبهم والالتقاء بجمهور الرياض من خلال 36 فعالية مختلفة يتم تقديمها بجميع اللغات طوال فترة المهرجان إلى جانب الفعاليات التوعوية والصحية والاجتماعية وفعاليات الأطفال. وفي هذا السياق أكد الفنان المسرحي عبدالرحمن البدر أحد أعضاء جمعية الثقافة والفنون سعادته بالمشاركة في مهرجان الشارع الثقافي والذي يعد من المبادرات الرائعة لأمانة منطقة الرياض معرباً عن تمنياته بزيادة عدد هذه الفعاليات الثقافية على مدار العام واستقطاب المزيد من الممثلين الشباب والافادة من مواهبهم في التعريف بأشهر العلماء العرب والمسلمين أمثال ابن الهيثم والرازي وجابر بن حيان، وذلك بعد نجاح هذه التجربة في فعاليات الشارع الثقافي هذه العام.

أما رسام الكاريكاتير الفنان عبد الله صايل والذي يشارك في مهرجان الشارع الثقافي، فأكد أن فكرة إقامة الفعاليات الثقافية والفنية في أماكن مفتوحة مثل شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية سابقاً" مبادرة راقية لأمانة الرياض تجسد فهماً كبيراً لثقافة المجتمع وحرصاً على أن يصل الفن والابداع للناس، موجهاً شكره لأمانة الرياض لتنظيم هذا العدد الكبير من الفعاليات والذي يزيد على 36 فعالية من خلال الشارع الثقافي هذا العام وتوفير كل ما يلزم من الخدمات لراحة المشاركين والزوار، معرباً صايل عن تفاؤله بأن تكون فعاليات الشارع الثقافي أكبر واضخم خلال السنوات المقبلة من خلال الإعداد الجيد للمهرجان والترويج المبكر له.

من جانبها قالت الفنانة التشكيلية عبير الفارسي والتي تشارك في مهرجان الشارع الثقافي، سعدت كثيراً بالمشاركة في هذا المهرجان بعدد كبير من لوحات الرسم الواقعي التي تدمج فيها جميع أنواع الألوان، وتعبر عن الواقع، ولكل لوحة منها حكاية وسبب، معربة عن أمنياتها باستمرار مثل هذه الفعاليات على مدار العام في الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية بمدينة الرياض.

من جانبه أعرب الفنان ضياء عزيز عن تقديره لمعالي أمين منطقة الرياض على تبني اقامة مثل هذه الفعاليات المفتوحة في شوارع الرياض وفي الأجواء البديعة حيث طقس الرياض الجميل في هذا التوقيت من العام، معبراً عن أمله بأن يستمر هذا التوجه وأن يعقب هذه الخطوة المميزة خطوات أكبر لتطوير فعاليات الشارع الثقافي والعاليات الفنية والثقافية المماثلة.

وأضاف عزيز أن الشباب المشاركين في فعاليات الشارع الثقافي لديهم الكثير من الحماس لإنجاح المهرجان إلى جانب إبداعاتهم المتميزة والتي تتناول كثيرا من الموضوعات المهمة في المجتمع السعودي، مؤكداً أن الابداعات التي تم تقديمها في مهرجان الشارع الثقافي تبعث التفاؤل بأجيال من المبدعين المتميزين المنفتحين على الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم من خلال وسائل الاتصال المتطورة والتقنيات الحديثة.

وقال الفنان ضياء عزيز كل التهنئة لمعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان والقائمين على فعاليات الشارع الثقافي على هذا النجاح وكل الامنيات باستمرار المهرجان وتطويره خلال الاعوام المقبلة بمشيئة الله تعالى.