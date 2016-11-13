خادم الحرمين يتلقى تعازي رؤساءوقادة في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وأعرب الشيخ خليفة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود سائلين الله أن يرحم الفقيد بواسع رحمته وجميل رضوانه.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا أمس، من فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله جل وعلا أن لا يريه أي مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة أسبانيا عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الإنسانية النبيلة.

وتلقى - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا، من دولة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لدولته على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله جل وعلا أن لا يريه أي مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - سائلا الله عز وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله جل وعلا أن لا يريه أي مكروه.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا ، من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب اللبناني على مشاعره الإنسانية الصادقة.

إلى ذلك نعى د.شوقي علام- مفتي الديار المصرية- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية صباح أمس السبت عن عمر يناهز 84 عاماً.

وتوجه مفتي مصر، بخالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي، داعياً الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويجعله في الفردوس الأعلى، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهته، نعى د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمه الله-، مقدماً تعازيه إلى خادم الحرمين الشريفين ولحكومة وشعب المملكة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رجب طيب اردوغان

الملك فيليبي السادس

إسماعيل عمر جيله

سعد الحريري