243 مخالفـة في حملـة مروريـة بالخـرج

أسهمت الحملة المرورية الشاملة التي نفذها مرور محافظة الخرج، أمس الأول، عن ضبط 243 مخالفة مرورية شملت "قطع الإشارة الحمراء، ووقوفا ممنوعا، وعدم حمل أو تجديد رخصة القيادة ورخصة سير المركبة، أو السير من دون لوحات أمامية أو خلفية أو طمسها أو لوحة قديمة، وتركيب دعامات مخالفة، وتضليل المركبات، وعدم ربط حزام الأمان، وعدم ارتداء الخوذه أثناء قيادة الدراجة النارية"، إلى جانب حجز 38 مركبة.

وأوضح مدير مرور محافظة الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني لـ "الرياض"، أن الهدف من الحملة القضاء على المخالفات المرورية، داعياً قائدي المركبات للتقيد بالأنظمة المرورية وتوخي الحذر أثناء قيادة المركبات.‏