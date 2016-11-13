خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزون خادم الحرمين في وفاة تركي بن عبد العزيز

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، سائلين الله عز وجل أن يرحم الفقيد بواسع رحمته وجميل رضوانه.

مواساة

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقيات تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر.

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعربوا سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم بوفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تعازٍ

وبعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان.

سلطان بن زايد يعزي الملك سلمان

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية عزاء ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور له، الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة ربه صباح أمس.

وأعرب سموه في برقيته عن «صادق تعازيه ومواساته بوفاة الأمير تركي بن عبد العزيز، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وأفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي، الصبر والسلوان».