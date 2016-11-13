حظك اليوم برج الأسد الأحد 13/11/2016 على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى.. ستحصل على مكافأة مالية خلال الفترة المقبلة

الصفات العامة التى يمتاز بها برج الأسد، فهو ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفى، كما أنه سخى، وإيجابى، يمتلك الأسد شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدم، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية فى تصرفاته، ويتمتع بحس عالى من المسئولية، أهم صفاته قوة الشخصية وقدرته على القيادة وحبه للسيطرة، ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية.

برج الأسد على الصعيد المهني:

علاقتك بالزملاء فى العمل غير مستقرة، عليك أن تقوم بعملك على أكمل وجه، وتنفذ ما هو مطلوب منك فقط، كما أنك ستحصل على مكافأة مالية خلال الفترة المقبلة.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

اليوم سيكون مناسب جدًا للقاء الحبيب، كما ستكون هناك بعض التغيرات التى ستحدث على مستوى العلاقة، حيث أنه من المفترض أن تشعر بأن الحبيب قد تغير كثيًرا عما كان عليه فى الماضى.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، بسبب الجهد الزائد الذى تبذله فى العمل، كما أن هناك الكثير من الأمور التى تقوم بها بشكل خاطئ، مثل تناول الطعام غير الصحى، والذى يؤثر عليك سلباً.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغى، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك، حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التى يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات، إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج فى نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع، كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.