أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة طارئة مع الحبيب

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة طارئة مع الحبيب حظك اليوم برج الدلو الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة طارئة مع الحبيب

>

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتمتع أصحاب هذا البرج ببعض الصفات من بينها التفاؤل.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا، من الضرورى أن يكون اليوم مناسب جدًا للحديث عن كافة الأمور المعلقة، والبحث فى مسقبل هذه العلاقة حتى يشعر الشريك ببعض الاهتمام.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

ربما تمر هذه الفترة ببعض التقلبات على مستوى مديرك فى العمل، لذا يجب معرفة كيف يمكن أن تتجاوز كل هذه المشكلات دون أن تخسر وضعك المهنى.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة، ربما تكون أنت بحاجة للذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، كما أنه يفضل أن تحصل على بعض الراحة والاسترخاء لكى تنعم بحياة هادئة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير، خصوصًا على مستوى العائلة والأصدقاء.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى