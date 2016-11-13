حظك اليوم برج الدلو الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة طارئة مع الحبيب

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتمتع أصحاب هذا البرج ببعض الصفات من بينها التفاؤل.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا، من الضرورى أن يكون اليوم مناسب جدًا للحديث عن كافة الأمور المعلقة، والبحث فى مسقبل هذه العلاقة حتى يشعر الشريك ببعض الاهتمام.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

ربما تمر هذه الفترة ببعض التقلبات على مستوى مديرك فى العمل، لذا يجب معرفة كيف يمكن أن تتجاوز كل هذه المشكلات دون أن تخسر وضعك المهنى.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة، ربما تكون أنت بحاجة للذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، كما أنه يفضل أن تحصل على بعض الراحة والاسترخاء لكى تنعم بحياة هادئة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير، خصوصًا على مستوى العائلة والأصدقاء.