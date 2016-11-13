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حظك اليوم برج العقرب الأحد 13/11/2016 على الصعيد العاطفى والمهنى الصحى.. بصدد الدخول فى علاقة ربما تكون هى الأصدق من وجهة نظرك

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 13/11/2016 على الصعيد العاطفى والمهنى الصحى.. بصدد الدخول فى علاقة ربما تكون هى الأصدق من وجهة نظرك حظك اليوم برج العقرب الأحد 13/11/2016 على الصعيد العاطفى والمهنى الصحى.. بصدد الدخول فى علاقة ربما تكون هى الأصدق من وجهة نظرك

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مولود  شخصية غامضة ويعتبر البرج الاكثر سرية فى دائرة الابراج الفلكية، برج يغوص فى عمق كل مسألة لأكتشاف جذورها وخفاياها، نقف امامه حائرين رغم مظهره الهاديء، ذو نظرة ثاقبة وارادة قوية وشخصية طموحة، ذكى ويتسم بالعمق يحب المغامرة ولكنه حذر فى تعامله مع الآخرين ومثالى فى عواطفه.

 

برج العقرب على الصعيد المهني:

لن تستمر أمالك فى العمل فى جو هادئ خالى من التوتر و العصبية كثيراً وتحتاج إلى تحكم كبير فى أعصابك فى الفترة الحالية حتى تعبر منه بسلام دون أن تلجأ إلى القرارات المتهورة.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

المشاعر القوية لا تتملك من قلبك كثيراً، وهذه المرة أنت بصدد الدخول فى علاقة ربما تكون هى الأصدق من وجهة نظرك وسعادتك فى الحياة العاطفية ستنعكس على الصعيد المهنى.

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

ابتعد عن السهر وعد إلى النوم مبكراً حتى تستطيع أن تتخلص من أعراض الإجهاد التى بدأت فى الظهور على وجهك بشكل كبير، ولا تنسى أن تقلل من تناول المشروبات المنبهة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

إذا كنت قد أصبحت مشغولاً بالخيال وببناء الحصون فى السحاب، فقد حان وقت الاستيقاظ والشروع الفعلى فى هذه المشروعات، سوف يظهر على أرض الواقع فقط ما إذا كان لخططك أساسات قوية وما إذا كان يمكن تنفيذها، إلا إنك إذا واصلت الانغماس فى الأحلام غير الواقعية، فسوف تفوتك الفرص الهامة وسوف تبدد طاقتك القيمة.

 


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مصر 365

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