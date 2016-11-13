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حظك اليوم برج القوس 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم مثالى للتسوق

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حظك اليوم برج القوس 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم مثالى للتسوق حظك اليوم برج القوس 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم مثالى للتسوق

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتمتعون بجاذبية شديدة وذكاء اجتماعى شديد ولكن حين يتعلق الأمر بالحب فهم شديدو التردد لدرجة تجعل الأخرين لا يثقون بهم ويتخوفون من ترددهم.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

اليوم مناسب جدا للتسويق وانت لديك قدرة على تحقيق انجاز فى العمل والحصول على دفعة جدية فى حياتك المهنية، واذا كنت تخطط لمؤتمر او أى حدث عام للترويج هذا اليوم يمكن أن يكون مثمرا للغاية بالنسبة لك.

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

حركة الكواكب تجعل حياتك العاطفية صاخبة والأيام القليلة الماضية كانت حافلة بالأحداث وهو ما يضعك فى مزاج دفاعى ويجعلك تشعر أنك تأمل فقط أن تحافظ على سلامك وأن تكون بعيدًا عن كل شيء.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

الأمراض البسيطة ورادة اليوم، قد تشعر ببرد طفيف أو صداع ولكن هذه مرحلة عابرة فقط لا تترك شعورك بالضعف يسيطر عليك وحاول ألا تنخرط فى الكثير من المواعيد والأعمال اليوم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

انت بحاجة إلى مساعدة وكلما طلبتها بسرعة كلما كان ذلك أفضل، اطلبها من صديق أو شخص تثق فى خبرته ويمكن أن تقطع شوطًا طويلاً فى الحصول على راحة بالك إن طلبت المساعدة من الشخص المناسب.

 


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مصر 365

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