برج العذراء حظك اليوم الأحد 13/11/2016

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

تخطو اولى الخطوات الصحيحة التى رسمتها منذ فترة كبيرة، والبدء فى تصحيح الأخطاء السابقة سيزيد من قدرتك على التعامل مع الأوضاع المهنية بشكل صحيح خاصة أن الوقت الآن فى صالحك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

لا تحمل نفسك فوق طاقتها، حاول أن تخرج من دائرة الحيرة التى وضعت نفسك فيها، ابتعد عن كثير من الأشخاص ممن يضعون فى إطار دائم من الشك حتى يرتاح ذهنك من التفكير المستمر.

على الصعيد الصحى..

ابتعد عن الوجبات الدسمة خلال هذه الفترة، وتذكر دائماً أن السمنة لا تأتى بشكل مفاجئ لكنها تتراكم بسبب الأخطاء فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يمر بعدة مشاكل فى حياته العاطفية تؤثر عليه بشكل سلبى وتجعله يميل إلى العزلة و الرغبة فى التخلى عن الجميع والاكتفاء بالتفكير والتأمل فقط.