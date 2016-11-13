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برج الميزان حظك اليوم الأحد 13/11/2016

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 13/11/2016 برج الميزان حظك اليوم الأحد 13/11/2016

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الميزان الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج الميزان على الصعيد المهنى..
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العلاقات المتلقلبة مع زملائك فى العمل تضعك فى كثير من المواقف المحرجة، لكنك تعتمد على دبلوماسيتك فى كثير من الأحيان، حتى تكسب تعاطف وود الجميع، ودائماً تنجح طريقتك.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..
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لا تقبل بأنصاف الحلول، فأنت من الشخصيات التى تفضل المسكنات دائماً حتى يهدأ خوفها فقط، لكنك بحاجة إلى مواجهة المواقف وحلها بشكل قطعى.

 

على الصعيد الصحى ..
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الابتعاد عن المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين، سيعيد إليك تنظيم نومك وترتاح من علامات الإجهاد التى بدأت أن تظهر عليك، حاول أن تتخلى عن هذه المشروبات حتى تستعيد صحتك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يواجه مواقف مزعجة فى محيط عمله بسبب أسلوبه الخاطئ فى التعامل مع الشخاص، خاصة أن مولود الميزان يجامل الآخرون فى مواقف لا تستعدى المجاملة.


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مصر 365

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