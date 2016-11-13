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حظك اليوم برج الحمل 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم عمل ملىء بالضغوط

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حظك اليوم برج الحمل 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم عمل ملىء بالضغوط حظك اليوم برج الحمل 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم عمل ملىء بالضغوط

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف بقوة تحمله وإخلاصه الشديد للأشخاص الذين يحبهم، وأنه يمنحهم الكثير من الفرص ولكن إن توجهت الطعنة لكرامته فإن هذا ينهى كل شيء.

 

برج الحمل على الصعيد المهني:

يوم عمل ملئ بالضغوط والمهام الجديدة فى انتظارك ، ويحتاج منك هدوء الأعصاب وعدم تأجيل المهام وإنجاز الاعمال فى المواعيد المحددة ، حتى لا تشعر بضغوط العمل يومياً وتجنباً للمشكلات المتكررة مع مديرك.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

علاقتك مع شريك حياتك تحتاج الى اعادة تصحيح بعض المفاهيم والأمور، وتتطلب لقاء قريب تناقشون فيه كل المشكلات التى تواجهكما باستمرار ، ووضع حلول لها لعدم تكرارها.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تعانى من ألام فى العظام ، الأمر يحتاج لزيارة الطبيب وليس المسكنات التى اتعدت على تناولها دون استشارة الأطباء ، فلم يعد هناك وقت لإهمال صحتك أكثر من ذلك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

قد تخسر أحد أصدقائك اليوم بسبب سوء فهم ومشكلة بينكما، فإذا كنت حريص على علاقتك بصديقك فلا تترك فرصة لقطع العلاقات بشكل نهائى بينكما ، وحاول احتواء الأمر.


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مصر 365

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