حظك اليوم برج الحوت 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. قرار مهم فى علاقتك بشريك حياتك

برج الحوت من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والميل للخيال أكثر من الواقع، وإليكم توقعات برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى :

مشاكل العمل المتكررة فى طريقها للحل ، عليك تحسين علاقتك بزملائك فى العمل والتخلى عن بعض طباعك السيئة كالعند ، التى تكون دائماً سبباً فى الخلاف بينكم.

الحوت على الصعيد العاطفى :

تحاول اتخاذ قرار جاد وهام فى علاقتك بشريك حياتك ، ولكنك متردد ، فكر بعمق فى الأمر من كافة الجوانب واحسم العلاقة سريعة بدلاً من تضييع وقتك فى علاقة محكوم عليها بالفشل.

الحوت على الصعيد الصحى:

تتعافى من نزلة الأنفلونزا التى تعانى منها منذ أيام ، ولكن احرص على عدم التعرض للهواء البارد حتى لا تنتكس ، واستمر فى تناول المشروبات الدافئة.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

مهمة جديدة فى عملك فى الطريق إليك ، ولكن مهاراتك وقدراتك كافية لتحملها والنجاح فيها بجدارة ، لتثبت لرؤساءك وزملائك فى العمل انك على قدر المسؤلية.