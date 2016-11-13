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حظك اليوم برج الحوت 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. قرار مهم فى علاقتك بشريك حياتك

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حظك اليوم برج الحوت 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. قرار مهم فى علاقتك بشريك حياتك حظك اليوم برج الحوت 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. قرار مهم فى علاقتك بشريك حياتك

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من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والميل للخيال أكثر من الواقع، وإليكم توقعات برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

 

برج الحوت على الصعيد المهنى :

مشاكل العمل المتكررة فى طريقها للحل ، عليك تحسين علاقتك بزملائك فى العمل والتخلى عن بعض طباعك السيئة كالعند ، التى تكون دائماً سبباً فى الخلاف بينكم.

 

الحوت على الصعيد العاطفى :

تحاول اتخاذ قرار جاد وهام فى علاقتك بشريك حياتك ، ولكنك متردد ، فكر بعمق فى الأمر من كافة الجوانب واحسم العلاقة سريعة بدلاً من تضييع وقتك فى علاقة محكوم عليها بالفشل.

 

الحوت على الصعيد الصحى:

تتعافى من نزلة الأنفلونزا التى تعانى منها منذ أيام ، ولكن احرص على عدم التعرض للهواء البارد حتى لا تنتكس ، واستمر فى تناول المشروبات الدافئة.

 

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

مهمة جديدة فى عملك فى الطريق إليك ، ولكن مهاراتك وقدراتك كافية لتحملها والنجاح فيها بجدارة ، لتثبت لرؤساءك وزملائك فى العمل انك على قدر المسؤلية.

 


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مصر 365

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