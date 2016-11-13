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حظك اليوم برج السرطان الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. تخلص من أشباح العلاقات القديمة

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. تخلص من أشباح العلاقات القديمة حظك اليوم برج السرطان الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. تخلص من أشباح العلاقات القديمة

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يهتم بشدة بتفاصيل الأشخاص المحيطين به ويهتم لأمرهم كثيرًا ومعروف عنه اللطف الشديد والذكاء الاجتماعي.

 

برج السرطان على الصعيد المهني:

أنت شخص جاد بطبيعتك والتزامك فى عملك يؤتى الآن ثماره وهناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة فى نهاية اليوم والتى تجعلك تشعر بالسعادة لأنك كسبتها عن طريق الإخلاص والعمل الجاد، حاول فقط أن تطور روح الدعابة لديك لتستمتع بما تفعله بدلا من أن تمارس عملك فقط انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والواجب.

 

على الصعيد العاطفي:

اليوم هو الأنسب للتخلص من أشباح العلاقات القديمة والتقليل من تأثيرهم على حياتك العاطفية فى الوقت الحالى، حركة الكواكب تشير إلى بدايات جديدة على جميع الجبهات ومن المتوقع أن تلقى شخصا جديدا يجعلك تدخل مرحلة جديدة تماما من حياتك.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

اليوم مواتى جدًا لاجراء بعض التغييرات الايجابية على نمط حياتك قد تلتقى شخصًا أو تتوصل إلى معرفة أياء تجعلك على بينة بضرورة تغيير العادات الغذائية لك لتتمتع بصحة أفضل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

أنت فى عجلة من أمرك بشكل لا يمكن تفسيره اليوم، وتحتاج لإبطاء سرعتك لأن محاولة إنهاء كل ما يحيطك من وظائف فى عجلة من أمرك يؤدى إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء وإلقاء اللوم عليك.

 

 

 

 


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مصر 365

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