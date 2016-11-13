حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 13/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الأصعدة المهنية والعاطفية والعملية، وبسبب حركة الكواكب هناك الكثير من التحركات والتطورات على الصعيدين المهنى والعاطفى للعديد من الأبراج، البعض يدخل فى علاقات جديدة والبعض يتخلص من العلاقات القديمة، أما على الصعيد المهنى فهناك بعض الأبراج شديدة الحظ كالسرطان وأبراج لا تعيش يومًا موفقًا كالقوس والدلو.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. تخلص من أشباح العلاقات القديمة

برج السرطان على الصعيد المهني:

أنت شخص جاد بطبيعتك والتزامك فى عملك يؤتى الآن ثماره وهناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة فى نهاية اليوم والتى تجعلك تشعر بالسعادة لأنك كسبتها عن طريق الإخلاص والعمل الجاد، حاول فقط أن تطور روح الدعابة لديك لتستمتع بما تفعله بدلا من أن تمارس عملك فقط انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والواجب.

على الصعيد العاطفي:

اليوم هو الأنسب للتخلص من أشباح العلاقات القديمة والتقليل من تأثيرهم على حياتك العاطفية فى الوقت الحالى، حركة الكواكب تشير إلى بدايات جديدة على جميع الجبهات ومن المتوقع أن تلقى شخصا جديدا يجعلك تدخل مرحلة جديدة تماما من حياتك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

اليوم مواتى جدًا لاجراء بعض التغييرات الايجابية على نمط حياتك قد تلتقى شخصًا أو تتوصل إلى معرفة أياء تجعلك على بينة بضرورة تغيير العادات الغذائية لك لتتمتع بصحة أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

أنت فى عجلة من أمرك بشكل لا يمكن تفسيره اليوم، وتحتاج لإبطاء سرعتك لأن محاولة إنهاء كل ما يحيطك من وظائف فى عجلة من أمرك يؤدى إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء وإلقاء اللوم عليك.

حظك اليوم برج الحوت 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. قرار مهم فى علاقتك بشريك حياتك

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى :

مشاكل العمل المتكررة فى طريقها للحل ، عليك تحسين علاقتك بزملائك فى العمل والتخلى عن بعض طباعك السيئة كالعند ، التى تكون دائماً سبباً فى الخلاف بينكم.

الحوت على الصعيد العاطفى :

تحاول اتخاذ قرار جاد وهام فى علاقتك بشريك حياتك ، ولكنك متردد ، فكر بعمق فى الأمر من كافة الجوانب واحسم العلاقة سريعة بدلاً من تضييع وقتك فى علاقة محكوم عليها بالفشل.

الحوت على الصعيد الصحى:

تتعافى من نزلة الأنفلونزا التى تعانى منها منذ أيام ، ولكن احرص على عدم التعرض للهواء البارد حتى لا تنتكس ، واستمر فى تناول المشروبات الدافئة.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

مهمة جديدة فى عملك فى الطريق إليك ، ولكن مهاراتك وقدراتك كافية لتحملها والنجاح فيها بجدارة ، لتثبت لرؤساءك وزملائك فى العمل انك على قدر المسؤلية.

حظك اليوم برج الحمل 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم عمل ملىء بالضغوط

برج الحمل على الصعيد المهني:

يوم عمل ملئ بالضغوط والمهام الجديدة فى انتظارك ، ويحتاج منك هدوء الأعصاب وعدم تأجيل المهام وإنجاز الاعمال فى المواعيد المحددة ، حتى لا تشعر بضغوط العمل يومياً وتجنباً للمشكلات المتكررة مع مديرك.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

علاقتك مع شريك حياتك تحتاج الى اعادة تصحيح بعض المفاهيم والأمور، وتتطلب لقاء قريب تناقشون فيه كل المشكلات التى تواجهكما باستمرار ، ووضع حلول لها لعدم تكرارها.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تعانى من ألام فى العظام ، الأمر يحتاج لزيارة الطبيب وليس المسكنات التى اتعدت على تناولها دون استشارة الأطباء ، فلم يعد هناك وقت لإهمال صحتك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

قد تخسر أحد أصدقائك اليوم بسبب سوء فهم ومشكلة بينكما، فإذا كنت حريص على علاقتك بصديقك فلا تترك فرصة لقطع العلاقات بشكل نهائى بينكما ، وحاول احتواء الأمر.

برج الميزان حظك اليوم الأحد 13/11/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

العلاقات المتقلبة مع زملائك فى العمل تضعك فى كثير من المواقف المحرجة، لكنك تعتمد على دبلوماسيتك فى كثير من الأحيان، حتى تكسب تعاطف وود الجميع، ودائماً تنجح طريقتك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

لا تقبل بأنصاف الحلول، فأنت من الشخصيات التى تفضل المسكنات دائماً حتى يهدأ خوفها فقط، لكنك بحاجة إلى مواجهة المواقف وحلها بشكل قطعى.

على الصعيد الصحى ..

الابتعاد عن المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين، سيعيد إليك تنظيم نومك وترتاح من علامات الإجهاد التى بدأت أن تظهر عليك، حاول أن تتخلى عن هذه المشروبات حتى تستعيد صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يواجه مواقف مزعجة فى محيط عمله بسبب أسلوبه الخاطئ فى التعامل مع الشخاص، خاصة أن مولود الميزان يجامل الآخرون فى مواقف لا تستعدى المجاملة.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 13/11/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..

تخطو اولى الخطوات الصحيحة التى رسمتها منذ فترة كبيرة، والبدء فى تصحيح الأخطاء السابقة سيزيد من قدرتك على التعامل مع الأوضاع المهنية بشكل صحيح خاصة أن الوقت الآن فى صالحك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

لا تحمل نفسك فوق طاقتها، حاول أن تخرج من دائرة الحيرة التى وضعت نفسك فيها، ابتعد عن كثير من الأشخاص ممن يضعون فى إطار دائم من الشك حتى يرتاح ذهنك من التفكير المستمر.

على الصعيد الصحى..

ابتعد عن الوجبات الدسمة خلال هذه الفترة، وتذكر دائماً أن السمنة لا تأتى بشكل مفاجئ لكنها تتراكم بسبب الأخطاء فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يمر بعدة مشاكل فى حياته العاطفية تؤثر عليه بشكل سلبى وتجعله يميل إلى العزلة و الرغبة فى التخلى عن الجميع والاكتفاء بالتفكير والتأمل فقط.

حظك اليوم برج القوس 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم مثالى للتسوق

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

اليوم مناسب جدا للتسويق وانت لديك قدرة على تحقيق انجاز فى العمل والحصول على دفعة جدية فى حياتك المهنية، واذا كنت تخطط لمؤتمر او أى حدث عام للترويج هذا اليوم يمكن أن يكون مثمرا للغاية بالنسبة لك.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

حركة الكواكب تجعل حياتك العاطفية صاخبة والأيام القليلة الماضية كانت حافلة بالأحداث وهو ما يضعك فى مزاج دفاعى ويجعلك تشعر أنك تأمل فقط أن تحافظ على سلامك وأن تكون بعيدًا عن كل شيء.

برج القوس على الصعيد الصحي:

الأمراض البسيطة ورادة اليوم، قد تشعر ببرد طفيف أو صداع ولكن هذه مرحلة عابرة فقط لا تترك شعورك بالضعف يسيطر عليك وحاول ألا تنخرط فى الكثير من المواعيد والأعمال اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

انت بحاجة إلى مساعدة وكلما طلبتها بسرعة كلما كان ذلك أفضل، اطلبها من صديق أو شخص تثق فى خبرته ويمكن أن تقطع شوطًا طويلاً فى الحصول على راحة بالك إن طلبت المساعدة من الشخص المناسب.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 13/11/2016 على الصعيد العاطفى والعملى والمهنى.. ابتعد عن السهر وتحكم فى أعصابك

برج العقرب على الصعيد المهني:

لن تستمر أمالك فى العمل فى جو هادئ خالى من التوتر و العصبية كثيراً وتحتاج إلى تحكم كبير فى أعصابك فى الفترة الحالية حتى تعبر منه بسلام دون أن تلجأ إلى القرارات المتهورة.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

المشاعر القوية لا تتملك من قلبك كثيراً، وهذه المرة أنت بصدد الدخول فى علاقة ربما تكون هى الأصدق من وجهة نظرك وسعادتك فى الحياة العاطفية ستنعكس على الصعيد المهنى.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

ابتعد عن السهر وعد إلى النوم مبكراً حتى تستطيع أن تتخلص من أعراض الإجهاد التى بدأت فى الظهور على وجهك بشكل كبير، ولا تنسى أن تقلل من تناول المشروبات المنبهة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

إذا كنت قد أصبحت مشغولاً بالخيال وببناء الحصون فى السحاب، فقد حان وقت الاستيقاظ والشروع الفعلى فى هذه المشروعات، سوف يظهر على أرض الواقع فقط ما إذا كان لخططك أساسات قوية وما إذا كان يمكن تنفيذها، إلا إنك إذا واصلت الانغماس فى الأحلام غير الواقعية، فسوف تفوتك الفرص الهامة وسوف تبدد طاقتك القيمة.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة طارئة مع الحبيب

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا، من الضرورى أن يكون اليوم مناسب جدًا للحديث عن كافة الأمور المعلقة، والبحث فى مسقبل هذه العلاقة حتى يشعر الشريك ببعض الاهتمام.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

ربما تمر هذه الفترة ببعض التقلبات على مستوى مديرك فى العمل، لذا يجب معرفة كيف يمكن أن تتجاوز كل هذه المشكلات دون أن تخسر وضعك المهنى.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة، ربما تكون أنت بحاجة للذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، كما أنه يفضل أن تحصل على بعض الراحة والاسترخاء لكى تنعم بحياة هادئة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير، خصوصًا على مستوى العائلة والأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 13/11/2016 على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى.. ستحصل على مكافأة مالية

برج الأسد على الصعيد المهني:

علاقتك بالزملاء فى العمل غير مستقرة، عليك أن تقوم بعملك على أكمل وجه، وتنفذ ما هو مطلوب منك فقط، كما أنك ستحصل على مكافأة مالية خلال الفترة المقبلة.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

اليوم سيكون مناسب جدًا للقاء الحبيب، كما ستكون هناك بعض التغيرات التى ستحدث على مستوى العلاقة، حيث أنه من المفترض أن تشعر بأن الحبيب قد تغير كثيًرا عما كان عليه فى الماضى.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، بسبب الجهد الزائد الذى تبذله فى العمل، كما أن هناك الكثير من الأمور التى تقوم بها بشكل خاطئ، مثل تناول الطعام غير الصحى، والذى يؤثر عليك سلباً.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغى، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك، حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التى يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات، إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج فى نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع، كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 13-11-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنت قادر على سد جزء كبير من أحد ديونك

برج الجدى على الصعيد المهني:

لمواليد برج الجدى الصعيد المهنى توقع هذه الفترة تحقيق الكثير من النجاحات فى مجال العمل وذلك بفضل المجهود المكثف الذى بذلته مؤخرا و شعر بانجازه مديريك .

وعن الأشخاص الذين مازالوا يبحثون عن الوظيفة المناسبة فاليوم سيحمل لك عدد من الاخبار الجيدة .

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج حياتك العاطفية قد تضطر لاتخاذ قرار صعب اليوم، ولكن هذا من شأنه قد يعزز شكل علاقتك بالشريك .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجدى الصعيد الصحى فى حاجه للاهتمام الشديد خلال هذه الفترة بعد فترة إهمال طويلة تأخرت فيها عن استشارة طبيبك، عليك ان تتجنب تناول المسكنات والعقاقير الطبية بدون أذن الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم الاجواء تساعدك على تحويل المنظور الخاص بك فى عدد من القضايا الهامة التى غيرت حياتك مؤخرا ، من جهة اخرى انت قادر على سد جزء كبير من أحد ديونك وهو الامر الذى سيجعل حالتك المزاجية فى أفضل حال.

حظك اليوم برج الثور الأحد 13-11-2016 على الصعيد العاطفى والعملى والمهنى.. الوقت مناسب للاهتمام بالحب

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى اليوم هو مناسب جدا ومثالى لبدأ مشروعك الجديد الذى اخذت تفاصيله الكثير من تفكيرك و اهتمامك خلال الفترة الماضية، واعلم ان القرار الذى ستتخذه اليوم سيقودك فورا للنجاح.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الكواكب الحاكمة لحياتك العاطفية هى الآن فى قمة نشاطها فعليك ان تستفيد من هذه الفترة وتسعر لدعم علاقتك بشريكك ، فالعلما يخبروك : " هذا هو الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية " .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور هذا البرج قد تشعر اليوم بصداع طفيف وذلك نتيجة الارهاق الشديد الذى تتعرض له يوميا ، اخذ قسط كافى من الراحة هو افضل حل لاستعادة نشاطك من جديد .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور انت الان فى حاجه للمساعدة والدعم ممن حول لا تكن خجولا وعليك ان تطلب ذلك بشكل مباشر سواء من احدى اصدقائك المقربين او من افراد عائلتك فهذه الخطوة ستجد معها فرق كبير.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 13/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يعد برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بأنها مضيافة وساحرة، إلا أنه عصبى ولديه أكثر من شخصية، ونقدم لمواليد برج الجوزاء، حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.