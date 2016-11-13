أوغندا تعلنها قبل موقعة مصر وغانا: المونديال مش حكر عليكم لوحدكم

كتب سليمان النقر

مفاجأة مدوية.. حققها المنتخب الأوغندى بعد الفوز على الكونغو بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما بأوغندا ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات المونديال، ودخلت سباق المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة وخطفت الصدارة مؤقتا من المنتخب المصرى قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمعه مع غانا على إستاد برج العرب.

فوز أوغندا قلب الموازين تماما وأشعل المنافسة وأثبت أن المنافسة على الصعود لنهائيات كأس العالم بروسيا لن يكون حكرا على المنتخبين المصرى والغانى وإنما سيكونون ندا قويا لكل منتخبات المجموعة من أجل تحقيق المفاجأة وخطف بطاقة الصعود عن المجموعة الخامسة إلى مونديال روسيا.

أوغندا التى نجحت فى خطف نقطة ثمينة من المنتخب الغانى على الأراضى الغانية ووسط مشجيهم قبل أن تفاجئ الجميع بالفوز على منتخب الكونغو وتصدر المجموعة برصيد أربعة نقاط بشكل مؤقت لحين تحديد نتيجة مباراة مصر وغانا.

المصريون ينتظرن أن يحقق منتخبهم الفوز على المنتخب الغانى فى موقعة برج العرب حتى يسترد الصدارة ويصل للنقطة السادسة فى رصيده ويقطع شوطا كبيرا نحو التأهل وتحقيق الحلم وخطف بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا 2018.