أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أوغندا تعلنها قبل موقعة مصر وغانا: المونديال مش حكر عليكم لوحدكم

Google+ Print
أوغندا تعلنها قبل موقعة مصر وغانا: المونديال مش حكر عليكم لوحدكم أوغندا تعلنها قبل موقعة مصر وغانا: المونديال مش حكر عليكم لوحدكم

>كتب سليمان النقر

مفاجأة مدوية.. حققها الأوغندى بعد الفوز على الكونغو بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما بأوغندا ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات المونديال، ودخلت سباق المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة وخطفت الصدارة مؤقتا من المنتخب المصرى قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمعه مع غانا على إستاد برج العرب.

 

فوز أوغندا قلب الموازين تماما وأشعل المنافسة وأثبت أن المنافسة على الصعود لنهائيات كأس العالم بروسيا لن يكون حكرا على المنتخبين المصرى والغانى وإنما سيكونون ندا قويا لكل منتخبات المجموعة من أجل تحقيق المفاجأة وخطف بطاقة الصعود عن المجموعة الخامسة إلى مونديال روسيا.

 

أوغندا التى نجحت فى خطف نقطة ثمينة من المنتخب الغانى على الأراضى الغانية ووسط مشجيهم قبل أن تفاجئ الجميع بالفوز على منتخب الكونغو وتصدر المجموعة برصيد أربعة نقاط بشكل مؤقت لحين تحديد نتيجة مباراة وغانا.

 

المصريون ينتظرن أن يحقق منتخبهم الفوز على المنتخب الغانى فى موقعة برج العرب حتى يسترد الصدارة ويصل للنقطة السادسة فى رصيده ويقطع شوطا كبيرا نحو التأهل وتحقيق الحلم وخطف بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا 2018.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر