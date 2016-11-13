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موعد مباراة مصر وغانا اليوم الأحد 13 / 11 / 2016 والقناة الناقلة

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موعد مباراة مصر وغانا اليوم الأحد 13 / 11 / 2016 والقناة الناقلة موعد مباراة مصر وغانا اليوم الأحد 13 / 11 / 2016 والقناة الناقلة

>كتب عمرو جاب الله

تقام فى السادسة من مساء اليوم الأحد 13 / 11 / 2016، مباراة وغانا، على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا

 

تنقل قناة "أون سبورت" مباراة مصر بشكل حصرى بعد حصولها على حقوق إذاعة بث المباراة وكواليس الوطنى وحرصت القناة على تقديم تغطية إعلامية منذ اليوم الأول لمعسكر المنتخب على أن تنقل على الهواء مباشرة على مدار اليوم أجواء المعسكر.

 

التشكيل المتوقع لمصر أمام غانا

 

يعد التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غانا مكون من: "عصام الحضرى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد فى خط الوسط، محمد صلاح وباسم مرسى فى خط الهجوم".

 

حضور جماهيرى كبير لمؤازرة الفراعنة

 

من المقرر أن تشهد المباراة حضور جماهيرى يصل إلى 50 ألف مشجع لمؤازرة المنتخب الوطنى أمام نظيره الغانى فى المباراة التى يأمل فيها الفراعنة لحصد الثلاث نقاط لوضع قدم نحو التأهل للمونديال خاصة أن غانا تعد المنافس الأقوى فى المجموعة.

 


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مصر 365

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