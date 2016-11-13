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حظك اليوم برج الثور الأحد 13-11-2016 على الصعيد العاطفى علماء الفلك يؤكدون: "إنه الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية"

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حظك اليوم برج الثور الأحد 13-11-2016 على الصعيد العاطفى علماء الفلك يؤكدون: "إنه الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية" حظك اليوم برج الثور الأحد 13-11-2016 على الصعيد العاطفى علماء الفلك يؤكدون: "إنه الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية"

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك لليوم الأحد 13 نوفمبر والذين اكدوا ان هذا هو الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية، و عن صعيد العمل فعليك ان تبدأ فى مشروعك الجديد ، و طلب الدعم ممن حولك سيساعدك فى الكثير من الأمور.

 

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى اليوم هو مناسب جدا ومثالى لبدأ مشروعك الجديد الذى اخذت تفاصيله الكثير من تفكيرك و اهتمامك خلال الفترة الماضية، واعلم أن القرار الذى ستتخذه اليوم سيقودك فورا للنجاح.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الكواكب الحاكمة لحياتك العاطفية هى الآن فى قمة نشاطها فعليك ان تستفيد من هذه الفترة وتسعر لدعم علاقتك بشريكك ، فالعلما يخبروك: "هذا هو الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية".

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور هذا البرج قد تشعر اليوم بصداع طفيف وذلك نتيجة الارهاق الشديد الذى تتعرض له يوميا، اخذ قسط كافى من الراحة هو افضل حل لاستعادة نشاطك من جديد.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور انت الان فى حاجه للمساعدة و الدعم ممن حول لا تكن خجولا و عليك ان تطلب ذلك بشكل مباشر سواء من احدى اصدقائك المقربين او من افراد عائلتك فهذه الخطوة ستجد معها فرق كبير .

 


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مصر 365

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