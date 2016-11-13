حظك اليوم برج الجدى الأحد 13-11-2016.. أنت قادر على سد جزء كبير من أحد ديونك.. وعلى الصعيد العاطفى أنت مضطر لاتخاذ قرار صعب

كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الجدى توقعات علماء الفلك لليوم الأحد 13 نوفمبر بالصعيد المهنى ستحقق عدد من النجاحات ، اما الشق العاطفى فأنت مضطر لأخذ قرار صعب و حاسم خلال هذه الفترة ، من جهة اخرى أكد علماء الفلك أنك انت قادر على سد جزء كبير من احدى ديونك.

برج الجدى على الصعيد المهني:

لمواليد برج الجدى الصعيد المهنى توقع هذه الفترة تحقيق الكثير من النجاحات فى مجال العمل وذلك بفضل المجهود المكثف الذى بذلته مؤخرا و شعر بانجازه مديريك .

وعن الاشخاص الذين مازالوا يبحثون عن الوظيفة المناسبة فاليوم سيحمل لك عدد من الاخبار الجيدة .

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج حياتك العاطفية قد تضطر لاتخاذ قرار صعب اليوم، ولكن هذا من شأنه قد يعزز شكل علاقتك بالشريك .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجدى الصعيد الصحى فى حاجه للاهتمام الشديد خلال هذه الفترة بعد فترة إهمال طويلة تأخرت فيها عن استشارة طبيبك، عليك ان تتجنب تناول المسكنات و العقاقير الطبية بدون أذن الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم الاجواء تساعدك على تحويل المنظور الخاص بك فى عدد من القضايا الهامة التى غيرت حياتك مؤخرا ، من جهة اخرى انت قادر على سد جزء كبير من احدى ديونك وهو الامر الذى سيجعل حالتك المزاجية فى أفضل حال .