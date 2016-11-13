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خالد النبوى ناعيا الساحر محمود عبد العزيز: "ستظل معنا بقدر ما أسعدتنا"

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خالد النبوى ناعيا الساحر محمود عبد العزيز: "ستظل معنا بقدر ما أسعدتنا" خالد النبوى ناعيا الساحر محمود عبد العزيز: "ستظل معنا بقدر ما أسعدتنا"

>كتب محمد الديب

نعى الفنان خالد النبوى، الراحل محمود عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، قائلا: "الكيف، العار، الساحر، رأفت الهجان، رحم الله الفنان الكبير محمود عبد العزيز، ذهبت للقاء ربك لكنك لم تمت، ستظل معنا بقدر ما أسعدتنا".

ويشيع جثمان النجم الكبير محمود عبد العزيز، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية، ويتلقى نجليه الفنانان محمد وكريم محمود عبد العزيز، وزوجته الإعلامية بوسى شلبى، العزاء فيه بنفس المسجد يوم الأربعاء المقبل.


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